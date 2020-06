Bosbezoekers kunnen op de koffie bij ‘De Vrienden’

LOENEN – Eindelijk mocht het weer. De vrijwilligers van de stichting Vrienden van de Loenense Bossen stonden al wekenlang te trappelen van ongeduld om weer op de bosweide in de Loenermark aan de slag te gaan. Zondag 14 juni kon de koffiewagen weer op de weide bij de schaapskooi worden geparkeerd.

Na de nodige (geboden) maatregelen konden de dames weer beginnen met het schenken van koffie en limonade voor de bezoekers aan het Loenense bos. Mede door het mooie weer kregen vrijwilligsters Willy en Marty al meteen flink wat te doen. Bezoekers, zowel fietsers als wandelaars, konden plaatsnemen op het uitgestrekte terras en genieten van het fraaie voorjaarsweer. Helaas lieten de weergoden het halverwege de middag afweten, maar er was deze dag toch een leuke opbrengst.

De vrijwilligers van de Vrienden van de Loenense Bossen zijn iedere zondag van 10.00 tot 16.00 uur met de koffiewagen present op de bosweide nabij de schaapskooi. De stichting wil met de verkoop van koffie en limonade geld inzamelen om de bouw van de uitkijktoren nabij de Schaapsweide mogelijk te maken. Er is nog veel geld nodig, maar er zit ook nog steeds geen schot in de bouw. Telkens zijn er door nieuwe voorschriften en maatregelen weer belemmeringen om te starten met de uitvoering van de plannen.

Wie niet te lang wacht, kan nog genieten van een bijzondere bloemenpracht in de Loenermark. Vanaf het toegangshek aan de Droefakkers tot de kooi ziet men veel witte en roze bloemen staan. Het is het zogenaamde Vingerhoedskruid (digitalis) dat hier weelderig groeit en bloeit. Plukken van deze, overigens giftigem plant is verboden.

‘s Morgens kunnen bezoekers wellicht getuige zijn van het vertrek van de schaapskudde vanuit de kooi naar de heide elders in het uitgestrekte gebied. Rond 16.00 uur komt de herder met schapen en honden terug naar de kooi.

Foto: Martien Kobussen