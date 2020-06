Bloembakken sieren Klarenbeek

KLARENBEEK – Sinds kort staan er langs de doorgaande wegen door Klarenbeek, de Hoofdweg en Klarenbeekseweg, op enkele plaatsen weer mooie bloembakken. Het comité Dorpsverfraaiing, een onderdeel van Klarenbeeks Belang, heeft hier weer voor gezorgd.

Frits Dijk heeft met vrijwilligers de bakken weer een plaatsje gegeven. Ze staan niet ieder jaar op dezelfde plek, maar er wordt gekeken of een andere plaats het dorp ook kan opsieren. Meestal worden de bakken gevuld met Oostenrijkse hanggeraniums, maar dit keer heeft men voor een paar andere soorten gekozen die binnenkort hun volle kleuren laten zien.

Dorpsverfraaiing bestaat niet meer als zelfstandige vereniging, maar nog altijd weet men het dorp te versieren en groen te houden. Zo is een groep vrijwilligers ieder jaar druk met het onderhouden van de Vlindertuin aan de Klarenbeekseweg. Dit stukje grond, dat aanvankelijke hoorde bij de Rijksweg, is aangelegd voor het aantrekken van de vlinders. Hoewel de tuin al meer dan dertig jaar geleden is aangelegd, wordt deze nog altijd onderhouden door een groep ‘groene’ Klarenbekers. Het dorp won met de vlindertuin zelfs de titel van Parel van Gelderland.

Ieder jaar zorgt Dorpsverfraaiing er ook voor dat de grote ster staat te flonkeren hoog boven Klarenbeek op de wieken van molen De Hoop

Foto: Martien Kobussen