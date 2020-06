Bijpraten in de Palaverbox op Klein Engelenburg

BRUMMEN – Dankzij de Palaverbox, een ontwerp van Eric van Pelt, kunnen bewoners van Klein Engelenburg bezoek ontvangen. Architect Van Pelt, zoon van één van de bewoners, schonk het moderne tuinhuisje aan de Brummense woonzorglocatie.

Het was de laatste periode erg lastig voor bewoners om contact te onderhouden met hun dierbaren. Klein Engelenburg zorgde al voor een breedbel-hoek en raamvisites, maar kan hier sinds eind mei de Palaverbox aan toevoegen.

De Palaverbox is een soort modern tuinhuisje van 2,5 bij 3,6 meter met aan twee kanten een entree. In het midden van de box is een glazen wand geplaatst. Op deze manier kan aan de ene kant de bewoner plaatsnemen en aan de andere kant een bezoeker. Het huisje is geheel gemaakt van zonwerend glas. Je kunt hierdoor wel naar buiten kijken, maar niet zo makkelijk van buiten naar binnen, zodat de privacy is gewaarborgd. “De Palaverbox is een nieuw antwoord op de crisis en wij zijn de architect Eric van Pelt zeer erkentelijk voor de schenking hiervan”, zegt locatiemanager Marga van den Tweel.

Van Pelt ontwierp de Palaverbox om een oplossing te vinden waarmee hij zijn vader van 87 jaar vaker kon zien en ontmoeten. “Palaver betekent (lang over en weer) praten, en wij voegen daar een dimensie aan toe, namelijk het ontmoeten. Het is de oplossing voor risicogroepen en hun dierbaren, die elkaar, van dichtbij zonder fysiek contact, willen ontmoeten. De Palaverbox is compact, flexibel en uniek en past in elke omgeving, doordat de omgeving weerspiegelt in de glazen box”, aldus de zoon van de bewoner van Klein Engelenburg.

Locatiemanager Van den Tweel hoopt de Palaverbox na de coronacrisis te kunnen gaan gebruiken als theehuisje. “Wat mooi zou het zijn als de Palaverbox straks op een zonnige herfstdag het glanzende middelpunt is van een high tea voor onze bewoners”, zegt locatiemanager Marga van den Tweel. “Warm en droog binnen zitten, terwijl je door al het glas rondom het gevoel hebt dat je buiten bent. Een verrijking voor het landgoed.”

Foto: Ontwerper Eric van Pelt met zijn vader in de Palaverbox