Bijeenkomst Dorpshart Loenen

LOENEN – Het Dorpshart van Loenen, tussen de Hoofdweg, De Kempe en ’t Ruijters Huys, wordt heringericht. Op dinsdag 30 juni verzorgt de gemeente Apeldoorn tussen 19.00 en 22.00 uur een bijeenkomst voor geïnteresseerden in Dorpscentrum De Brink. Tijdens de avond kan men de plannen bekijken en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente.

Vanwege coronamaatregelen worden de bezoekers per half uur in kleine groepjes ingedeeld, verdeeld over de avond. Opgeven kan tot 26 juni via stadsdeelmanager Steven Gerritsen, s.gerritsen@apeldoorn.nl of tel. 14 055. Belangstellenden krijgen dan een op tijd gestelde uitnodiging. De plannen zijn vanaf 1 juli ook te bekijken op www.apeldoorn.nl. Reageren kan tot 15 juli.