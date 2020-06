Bij Goedkoop bleef het paard in de wei

LOENEN – Jan Janssen en Adriaan Klomp hebben bij het samenstellen van het boek Herinneringen aan de Oorlogsjaren in Loenen vaak boeiende verhalen gehoord. Zo ook het verhaal over het trouwe paard van Jan Goedkoop. Door zijn eigenzinnige karakter en hulp van Loenenaren en een commandant heeft het dier de oorlog overleefd.

Zoon Gradus vertelde het volgende verhaal. Zijn vader, Jan Goedkoop, had een boerderij in De Dalenk. Voor het werk op de boerderij had hij een paard nodig. Daarvoor kocht hij een mooi jong veulen. Hij beleerde hem tot een goed bruikbaar boerenpaard. Hij kon alles, zoals het trekken van de kar, wagen of ploeg. Op commando van Goedkoop deed het paard (meestal) wat van hem gevraagd werd. Goedkoop werkte jarenlang alleen met het paard, waardoor paard en baas elkaar door en door kenden. Een nadeel was wel dat een ander niks met het dier kon beginnen. Hij was erg eenkennig en luisterde alleen naar zijn baas. Niemand anders kon het paard pakken in de wei, zelfs zijn vrouw Dina probeerde het vaak maar het lukte niet.

Ploegen

In die tijd was het de gewoonte dat de boeren elkaar hielpen, bijvoorbeeld bij het binnenhalen van het hooi of graan. Ook als er geploegd moest worden ging men een paard lenen in de buurt, omdat dit voor één paard te zwaar was. Een vreemde kon hem niet benaderen. Maar als Jan het paard had opgetuigd kon de buurman er de hele dag prima mee werken en liep het trouw naast het andere paard voor de ploeg (zie foto).

In de oorlog werden door de Duitsers alle paarden gevorderd. Heel Loenen zat zonder paard, maar bij Goedkoop liep het paard nog in de weide. Wel raar. Toen er weer een Duitser kwam die schreeuwde dat hij het paard mee wilde nemen zei echtgenote Dina rustig: “Daar staat hij pak hem maar” en wees naar de stal. Toen de soldaat de staldeur open deed begon het paard meteen te steigeren en het sloeg met de achterpoten van zich af. Toen de Duitser dacht slim te zijn en hem door de ruif te pakken beet het paard hem in de schouder en rukte de hele mouw van zijn uniform af. Jan Goedkoop was zodoende de enige boer in Loenen met een paard.

Zes soldaten

Maar de Duitsers gaven het niet op. Telkens probeerden zij het weer opnieuw. Soms met een dronken kop. Maar op een zondagmiddag ging het toch mis. Maar liefst zes soldaten kwamen bij de boerderij om het paard in de weide te vangen. Tegen zoveel overmacht kon hij niet op. Ze dreven hem met touwen in een hoek van de weide en gooiden een lasso over zijn kop. Het paard ging wel heftig tekeer, maar samen hielden ze hem in bedwang. Helaas, toen ging het paard toch weg. Ze hadden hem gevorderd.

Die dag kwam Goedkoop ‘s middags van de kerk en hoorde aan de Horstweg dat zijn paard gevorderd, maar nog in Loenen was. Boer Nol Reusken hoorde dit. Die had een oplossing, want hij wist dat Goedkoop erg aan het paard gehecht was. Toevallig was op de boerderij een Orts-commandant ingekwartierd. Reusken vertelde hem het probleem van Goedkoop en vroeg hem dringend om het paard weer los te laten. Dit beloofde de man en hij liep met Goedkoop en zoon Henk naar de Hoofdweg. Ze moesten maar raden welke kant de soldaten met het paard waren gegaan. Eindelijk aan het begin van de Groenendaalseweg zagen ze het bekende paard. De commandant vroeg aan Goedkoop of dit zijn paard was. Toen de man daarop knikte beval hij de Duitsers ‘absteigen’. Hij gaf Goedkoop de teugel en na zijn woorden ‘weg damit’ ging het in galop naar De Dalenk. Er kwam een grote rust over het paard., die meteen zijn baas herkende en luid hinnikte.

De volgende dag ging Goedkoop naar Reusken om hem te bedanken voor zijn bemiddeling in het vrij krijgen van zijn paard. Hij hoorde dat dat het zes deserteurs waren geweest die er tussen uit wilden knijpen. De Orts-commandant was ‘een goeien’ en had hen de bossen ingestuurd.

Het trouwe paard is voor de Loenenaar nog jaren een trouwe maat gebleven waarmee hij veel werk heeft verzet.

Foto: Jan Janssen