Bibliotheken ‘s middags open

BRUMMEN / EERBEEK – De bibliotheken in Brummen en Eerbeek zijn de komende tijd geopend op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Deze aangepaste openingstijden zorgen ervoor dat de medewerkers verantwoord kunnen werken en de bezoekers veilig hun boeken kunnen lenen. Alle ingenomen boeken moeten 36 in quarantaine blijven voor ze weer uitgeleend kunnen worden. De ochtenden worden gebruikt om voorbereidingen te treffen, de ingeleverde boeken te verwerken en andere werkzaamheden in te plannen. Het zijn bijvoorbeeld momenten dat Taalhuisactiviteiten plaatsvinden.