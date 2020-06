Bewoners De Voltage krijgen een lustrumboeket

EERBEEK – Na een lange tijd van plannen, bezwaren en ten slotte bouwen, kregen de eerste bewoners van appartementengebouw De Voltage in Eerbeek op 10 juni 2010 de sleutel. Dit jubileum werd door de bewonerscommissie gevierd met een bloemetje.

Na een jarenlange strijd tegen de bouw van een complex woningen op het voormalige NUON-terrein in Eerbeek, werd dat proces eindelijk in 2008/2009 gerechtelijk beëindigd. De gemeente en de woningstichting konden beginnen aan de bouw van het complex Sleperserf en Houthakkerserf.

Er waren veel bezwaren tegen woningbouw op deze locatie, zoals verkeersdrukte, de bouwstijl, zeldzame vlinders en vogels in de opslag van struikgewas en planschade van omwonenden. Toen al deze bezwaren door de rechter waren afgewezen, kon men aan dit project beginnen. Het zou later de naam De Voltage krijgen, bedacht door bewoners Herman en Gerda Meenink. De naam verwijst naar elektriciteitsbedrijf NUON, die het terrein lang in gebruik had.

Nadat een voorspoedig verlopen bouwperiode konden op 10 juni 2010 de eerste huurders de sleutels in ontvangst konden nemen uit handen van wat nu Woningstichting Veluwonen heet. In januari 2011 werd de Bewonerscommissie Appartementengebouw Sleperserf (BAS) opgericht.

Op woensdag 10 juni van dit jaar werd door het sociaal-maatschappelijk team van BAS aan iedere huurder een prachtig boeket bloemen aangeboden ter gelegenheid van het feit dat zij tien jaar geleden de sleutels overhandigd kregen. Ook de latere huurders werden verast met een bloemetje.

Volgens BAS-voorzitter Bruno de Vries en de leden Joop Rabelink (huismeester), Herma Nieuwenhuis (sociaal team), Herman Meenink (lid) en Dinie de Vries (penningmeester en sociaal team) hebben alle huurders veel woongenot en sociaal-maatschappelijk gaat het ook naar behoren. Bovendien is het overleg tussen Veluwonen en huurders via BAS goed te noemen en doet het sociaal-maatschappelijk team meer dan uitstekend werk. Zo delen zij aan de leden attenties uit bij bijzondere dagen, doen aan zieken- en rouwbezoek. Eenmaal per jaar wordt er door BAS vergaderd op de BAS-ledendag met afsluitend een diner. Verder is er nog een speciale commissie die een zomerbarbecue en een nieuwjaarsborrel organiseert, die beide goed worden bezocht. BAS hoopt in 2021 haar tienjarig bestaan groots te vieren.