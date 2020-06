Berichten van Actie Hongerpot

BRUMMEN – Actie Hongerpot in Brummen heeft weer bericht ontvangen uit het buitenland. George Kerketta uit India en Mr. Mnema in Tanzania zijn betrokken bij de projecten die Hongerpot steunt en geven regelmatig het laatste nieuws door. Mr. Mnema voor het laatst, hij gaat met pensioen. In juni heeft de actie 1392,50 euro opgeleverd.

George Kerketta uit Ranchi, India, schrijft: “Het grootste deel van de tijd ben ik bezig hulp te zoeken voor mensen die in de problemen zijn gekomen door de Covid 19-maatregelen. Alle scholen zijn gesloten vanwege de nationale lockdown, evenals de hostels. Tot nu toe zijn er in dit gebied heel weinig zieken door dit virus, maar dat kan veranderen. Arme migrantenarbeiders, dagloners en de dorpsbewoners worden het hardst getroffen door de lockdown, omdat zij geen werk meer hebben, en dus geen voedsel. Nu binnenkort de treinen en bussen weer gaan rijden, verwachten we een stroom van terugkerende mensen uit de verre omtrek. Het voedseltekort zal dan nijpend worden. Je kunt je voorstellen dat afstand houden van elkaar en verplicht in quarantaine gaan haast onmogelijk is in een dichtbevolkt land als India.”

Mr. Mnema is met pensioen. Na twintig jaar is het ook tijd geworden om de voedselhulp aan scholen in Mwanza, Tanzania, te beëindigen. Mnema schrijft:

“Ik wil Hongerpot danken namens alle betrokkenen. De afgelopen twintig jaar hebben ruim 20.000 schoolkinderen geprofiteerd van een dagelijkse kom voedzame pap. Van wie dat voedsel kwam wisten zij niet – het was de hand van God. Maar alles heeft een begin en een einde. U heeft gedaan wat u kon en die steun was van grote waarde. Ik ben tot het besef gekomen dat we hier met al onze kracht eraan moeten werken om voor elkaar te zorgen, in plaats van afhankelijk te zijn van hulp van buitenaf.”