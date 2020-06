Beplantingsproject voor buitengebied Angerlo

ANGERLO – Bewoners van het buitengebied van Angerlo kunnen via Stichting Landschapsbeheer Gelderland inheemse bomen en struiken aanschaffen voor hun eigen terrein. Het gaat hierbij om beplanting die de grotere landschappelijke structuren in het buitengebied versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.

In 2018 is Landschapsbeheer Gelderland gestart met de ontwikkeling van twee Klompenpaden in de gemeente Zevenaar: in Babberich en in Angerlo. In het najaar van 2020 worden deze wandelroutes geopend. Een belangrijke doelstelling van Klompenpaden is om het streekeigen landschap toegankelijk en beleefbaar te maken. Om dit streekeigen landschap rondom de twee Klompenpaden een impuls te geven, is er dit jaar de mogelijkheid voor bewoners van het buitengebied van beide dorpen om streekeigen, inheemse bomen en struiken aan te planten op eigen terrein. Het gaat hierbij de grotere landschappelijke structuren, bijvoorbeeld een laanbomenrij van minimaal twintig bomen of een hoogstamfruitboomgaard van minimaal vijftien stuks.

Iedereen die grond heeft in het buitengebied van Angerlo en het terrein wil verfraaien met inheemse bomen en struiken, kan zich aanmelden via www.landschapsbeheergelderland.nl. Na aanmelding bekijkt de adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland de wensen voor beplanting en maakt samen met de grondeigenaar een beplantingsplan. Stichting Landschapsbeheer Gelderland zorgt dit najaar voor een gezamenlijke inkoop van het plantmateriaal. Deelnemers aan het project betalen een eigen bijdrage voor het aan te schaffen plantsoen.Deze beplantingsactie wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Zevenaar en de provincie Gelderland.