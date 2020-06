Beplantingsproject Eerbeek in het Groen voor buitengebied

EERBEEK – Bewoners van het buitengebied van Eerbeek kunnen aansluiten bij het beplantingsproject Eerbeek in het Groen, dat Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) uitvoert in opdracht van de gemeente Brummen. Doel is het creëren van een erf dat goed aansluit op het landschap.

Deelnemers aan het beplantingsproject maken hun perceel mooier en dragen bij aan een aantrekkelijke omgeving en meer biodiversiteit. Een erf dat goed aansluit op het landschap zorgt ervoor dat dieren zich in een gebied kunnen verplaatsen. Ook zorgt veel groen voor voedsel en beschutting. Daarnaast draagt het bij aan de identiteit van een streek. Zo zijn bepaalde soorten planten kenmerkend voor de Veluwe.

Om dit te realiseren is er een speciaal beplantingsproject voor inwoners van het buitengebied van Eerbeek. Zij krijgen subsidie, advies en ondersteuning om op hun erf inheemse beplanting te plaatsen. Het gaat onder andere om knotwilgen, elzenrijen, struweelhagen en/of hoogstambomen. De gemeente Brummen en provincie Gelderland maken het project financieel mogelijk.

Een adviseur van SLG komt bij belangstellenden op bezoek om naar het groen op het terrein te kijken en de mogelijkheden te bekijken. Dit kan, in verband met de coronamaatregelen, ook digitaal. Op basis van deze informatie ontvangen de terreineigenaren een beplantingsplan. Dit bevat een schets van de inrichting, een lijst met mogelijke planten en een berekening van de financiële bijdrage. Na akkoord wordt de beplanting besteld. Later dit jaar wordt het uitgedeeld. De datum voor deze uitdeeldag volgt nog.

