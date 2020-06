Beeldenpark in Openluchttheater de Pinkenberg

ROZENDAAL – Vanaf zondag 21 juni is Openluchttheater de Pinkenberg op de grens van Velp en Rozendaal ingericht als beeldenpark. Vijf beeldende kunstenaars hebben langs een uitgezette wandelroute door het theater een serie kunstwerken geplaatst. Deze buitenexpositie is elke zondag tussen 13.00 en 17.00 uur toegankelijk.

In het theater is een eenrichtingsroute uitgezet, die begint bij de artiesteningang. Op verschillende plekken zijn beelden of beeldengroepen geplaatst door vijf gerenommeerde kunstenaars uit de regio: Arild Veld, Ralph Lambertz, Teun de Weger, Colin Wilson en Gerrit van Middelkoop. Samen hebben zij tientallen beelden in het park geplaatst.

Openstelling

Het beeldenpark is gedurende de zomermaanden van 2020 geopend op de zondagen tussen 13.00 en 17.00 uur. De entree is gratis, wel zal er de mogelijkheid zijn om een vrijwillige bijdrage te schenken die ten goede zal komen aan de deelnemende kunstenaars.

In een kleine brochure met informatie over de beelden en de kunstenaars zal de omgeving met enige relevante historische informatie worden opgenomen. Een bezoek aan het beeldenpark kan goed gecombineerd worden met een rondwandeling in het bosgebied direct aan de overzijde van het theater. In dit lommerrijke imponerende golvende landschap, waarin de restanten van de Velpse Rodelbaan, met forse loofbomen zijn prachtige slingerende paden en lanen te bewandelen. Ook een bezoekje aan de iets verderop gelegen Emmapiramide met haar duizelingwekkende uitzicht is aan te raden.