Bandshoot in Gasthuiskerk Doesburg

DOESBURG РNa maanden van stilte was er donderdag 11 juni weer even wat te doen in de Gasthuiskerk in Doesburg. Tijdens een besloten concert werd de nieuwe setup van de foyer als kleine zaal getest. Het gezelschap bleef beperkt tot de bands 4 Out Of 5 (foto) en KEK, aangevuld met geluidsman Leo Teunissen, cameramannen Thijo van Beek en Maarten Lindner, fotograaf Victor Krijt en medewerkers van de Gasthuiskerk zelf. Geen publiek dus, wat voor de artiesten wel even wennen was. Er zijn video-opnamen gemaakt, die worden samengevoegd tot een mooi clip. Met deze clip gaat Gasthuiskerk Doesburg in het nieuwe seizoen promotie maken voor de muziekcafés en de open podia.

Foto: Victor Krijt