Avond4daagse lopen op eigen houtje

RHEDEN – De organisatie van Avond4daagse Rheden heeft zich aangesloten bij Home-Edition, een landelijk initiatief van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). Wandelaars kunnen hiermee op eigen houtje een wandelvierdaagse lopen met hun eigen huis als startpunt.

Deelnemers aan de Home Edition van de Avond4daagse lopen vier dagen tussen 1 juni en 31 augustus. Dat hoeven geen aaneengesloten dagen te zijn, maar wel vier dagen binnen een periode van twee weken. Deelnemers lopen wanneer het hen uitkomt, ‘s morgens, ’s middags, ’s avonds of in het weekend. Mensen lopen dus op eigen houtje een route, zonder de organisatie, verkeersregelaas of ehbo. De organisatie raadt ook aan: wordt het ergens te druk, loop dan om.

Deelname aan de Avond4daagse Rheden – Home Edition kost 5 euro per persoon. Inschrijven kan via eroutes.nl/nl/avond4daagse. Deelnemers maken een account aan, geven aan wij zij willen inschrijven en voor welke medaille zij lopen. Er is dit jaar geen route van 2,5 kilometer. Ook zijn er geen kortingen voor Gelrepashouders, omdat de betaling voor inschrijving via de KWBN loopt.

Via de de eRoutes app krijgen zij dan een route die zij kunnen lopen vanaf het startpunt, hun eigen huis. Deze routes lopen via de normale wegen. Stichting Avond4daagse Rheden stelt haar eigen routes beschikbaar, die door het bos lopen. Deze staan, ook in GPS-formaat, op de website van de stichting.

Wie de vier dagen vol maakt, krijgt de echte Avond4daagse-medaille. Deze wordt later thuisbezorgd.

www.avondvierdaagserheden.nl