Autoband herhaaldelijk lek gestoken

EERBEEK – Een Citroën Xara, die geparkeerd stond aan de Mendelssohnstraat in Eerbeek, is regelmatig het doelwit van vandalen. Tussen woensdag 27 mei 18.00 uur en donderdag 28 mei 13.30 uus is de rechter achterband lek gestoken. Ook tussen vrijdag 29 mei 18.30 uur en zaterdag 30 mei 12.00 uur gebeurde dit. Volgens de eigenaar was dit inmiddels de veertiende keer.