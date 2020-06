Anne (30) reist met groepen langs de slagvelden

EERBEEK – Geen standaard reisje naar de zonnige costa’s of langs de boorden van de Moezel, maar naar gedenkwaardige plekken in Normandië, waar in 1944 D-day plaatsvond. Anne Ratterman (30) uit Eerbeek organiseert dergelijke reizen. Met haar bedrijf Battlefield Bus Tours trekt ze met groepen belangstellenden langs de slagvelden van de Eerste- en Tweede Wereldoorlog. En daar blijkt veel belangstelling voor te bestaan.

“Ja, belangstelling genoeg”, vertelt Ratterman, om er aan toe te voegen: “maar we gaan voorlopig helaas helemaal nergens naar toe.” De coronacrisis heeft een flinke streep door de reizen van haar bedrijf getrokken. De eerste drie trips van het seizoen, naar de slagvelden bij Ieper en de Somme en twee naar Normandië, zijn al geannuleerd. Of in september en oktober de geplande reizen Market Garden, Hürtgenwald, Auschwitz en de Slag om de Schelde door kunnen gaan is ook nog maar de vraag. “Inderdaad een fikse streep door de rekening”, vertelt ze thuis in Eerbeek. “Alles ligt stil in de reisbranche. Dus heb ik mijn oude beroep in de verpleging maar weer opgepakt en ben aan de slag gegaan in De Beekwal.”

Anne Ratterman had van jongs af aan veel belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. Ze las er veel over en zag menig documentaire op tv. Militarisme zit ook een beetje in de familie. Opa vocht in Nederlands-Indië, vader en een zus werken beiden bij defensie. Toch koos Anne aanvankelijk voor een opleiding in de zorg, om er daarna achter te komen dat ze toch iets anders wilde. Dus volgde ze de opleiding International Tourism Management aan de NHTV in Breda. In die plaats studeerde ze ook af met een scriptie over het Oorlog en Vrede Museum in Breda. De eigenaar daarvan, voormalig docent geschiedenis, organiseerde voor oud leerlingen ook jaarlijks een reisje naar Normandië. Hij vroeg Anne bij haar afstuderen die organisatie te doen en dat werd een succes. Zelfs zodanig dat hij die activiteit ook voor de toekomst aan haar overdroeg. En dat was vijf jaar geleden de start van Battlefield Bus Tours.

“Het organiseren van zo’n reis is helemaal mijn ding”, vertelt ze. “In overleg met de gids – want iedere reis gaat er een deskundige battlefield guide mee – bepalen we in grote lijnen het programma. Vervolgens boek ik de bus, zoek ik naar hotels, leg contacten met musea, werk de details van het programma uit en ga tijdens de reis zelf mee als reisleider. En hoewel ik het een en ander af weet van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, zijn er altijd gespecialiseerde gidsen bij die tot in detail kunnen vertellen over de plekken die we aandoen.”

Op het programma staat ook een trip naar Auschwitz. Niet echt een standaard vakantieuitje. “Toch wel”, legt Ratterman uit. “Maar niet als vakantie louter bedoeld om alleen maar te ontspannen en plezier maken. We noemen het bewust een herdenkingsreis. Naast de kampen Auschwitz I en Birkenau, bezoeken we tijdens die reis onder meer ook nog concentratiekamp Buchenwald, het Schindler museum, Werkkamp Plaszow, het oude Joodse ghetto, Dresden en concentratiekamp Theresienstadt. Dat zijn plekken gedrenkt in een trieste geschiedenis, maar die het waard zijn bezocht te worden. Het verhaal van de holocaust moet wat ons betreft ook blijven worden verteld. Dus nee, het is dan misschien geen vakantiereis in het gangbare idee van wat voor velen vakantie is, maar wel een waardevolle trip.” En waar het bij de slagveldreizen voor het merendeel mannen en jongens zijn die deelnemen, is er heel veel belangstelling van vrouwen en stellen voor de herdenkingsreis. “Het is duidelijk een andere reis dan het gangbare slagveldtoerisme”, vindt Ratterman zelf ook.

Het succes van Battlefield Bus Tours is verklaarbaar door de weer toenemende belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. Zeker dit jaar bij de 75-jarige herdenking en viering van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wie wel eens in de omgeving van de D-day landingsstranden in Normandië is geweest, heeft zich wellicht verbaasd over de soms bijna kermisachtige sfeer die daar leeft rond dat stukje geschiedenis. “Ik denk dat wij met ons team van gidsen en begeleiders toch anders met dat verleden omgaan. We benaderen het serieus, geven goede informatie ter plekke, gaan de herdenkingsplekken als begraafplaatsen beslist niet uit de weg, maar zorgen ook dat de puristen die belangstelling hebben voor de wapens en eenheden van de strijdende partijen uit juni 1944 aan hun trekken komen. En ’s avonds in het hotel is het natuurlijk vaak ook erg gezellig. Het is die balans die we zoeken. En weet je, ik besef nu alles stil ligt dat ik het vooral doe vanuit mijn gevoel voor de herinneringen en om de geschiedenis levend te houden. Dat vind ik veel belangrijker dan het geld. Zie het maar als een missie.”

www.battlefieldbustours.nl

Anne Ratterman uit Eerbeek geeft op de Amerikaanse begraafplaats in Normandië uitleg aan een groep deelnemers aan haar Battlefield Bus Tour.