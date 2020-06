Anjerconcert Tour of Freedom verplaatst naar 2021

DOESBURG – Het Anjerconcert, een van de vele activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid in Doesburg, wordt verplaatst naar 17 april 2021. Op die datum brengt de Fanfare Bereden Wapens het concert Tour of Freedom in Sporthal de Beumerskamp.

Het Anjerconcert werd geïnitieerd door een aantal Doesburgse veteranen, op verzoek van het 4&5 mei Comité Doesburg en financieel ondersteund door de Gestichten Doesburg. Het zou in eerste instantie plaatsvinden op zaterdag 18 april, in Sporthal De Beumerskamp. Door de corona-uitbraak heeft de organisatie besloten het tot nader order te verplaatsen naar een datum in september van dit jaar, in de verwachting dat de coronacrisis dan wel geschiedenis zou zijn.

Ook dit blijkt helaas voor een dergelijk grootschalig evenement nog geen haalbare kaart. Met de onzekerheid of groepsbijeenkomsten van een dergelijke orde per 1 september weer zijn toegestaan is het niet verstandig om dit concert nog dit jaar te organiseren, meldt de organisatie. Daarnaast is de dan waarschijnlijk nog geldende 1,5 meter maatregel een onzekere factor die meespeelt.

In nauwe samenwerking met Defensie heeft de organisatie een nieuwe datum kunnen vastleggen voor het concert, dat door Fanfare Bereden Wapens zal worden verzorgd. De datum voor het concert Tour of Freedom is vastgelegd op 17 april 2021. Dit is een jaar later dan de oorspronkelijk beoogde 18e april, maar wel nog steeds rond de bevrijdingsdatum van Doesburg op 16 april in 1945. De organisatoren hopen dat de coronamaatregelen tegen die tijd soepeler zijn en zal de organisatie van het concert zo nodig aanpassen aan de dan aanbevolen richtlijnen van de overheid.

Kaarten die al voor het concert zijn aangeschaft, blijven geldig voor het concert in 2021. Mensen die toch liever de kaarten teruggeven en hun geld terug willen, kunnen terecht bij het verkooppunt waar ze de kaarten hebben gekocht.