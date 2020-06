Alerte automobilist voorkomt ernstig ongeluk

DIEREN – Op de kruising Broekdijk met de Kanaalweg in Dieren is donderdagavond 18 juni rond 20.00 uur een jonge vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Ze stak met haar snorscooter de Kanaalweg over, maar zag daarbij een auto over het hoofd. De alerte automobilist kon nog uitwijken, maar reed daarbij wel een verkeersbord uit de grond.

De vrouw raakte gewond. Ze is behandeld door het ambulancepersoneel en vervolgens door familie naar de spoedeisende hulp gebracht. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Wel heeft zijn auto flinke schade opgelopen.

Foto: Roland Heitink