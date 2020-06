Agent gewond bij aanhouding

BRUMMEN – Op woensdag 24 juni is in Brummen een man aangehouden voor zware mishandeling en vernieling. Tegen hem is aangifte gedaan. Bij de aanhouding ging de verdachte vol in verzet, waardoor een agent licht gewond raakte aan zijn arm en hoofd. De politie heeft hiervoor de procedure GeweldTegenPolitieAmbtenaren (GTPA) opgestart. Geweld tegen hulpverlenende instanties wordt niet getolereerd. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten in het cellencomplex in Apeldoorn. De afhandeling van het onderzoek is nog gaande.