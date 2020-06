Afscheidsdefilé voor meester Martin Kooijmans

LIEREN – Meester Martin Kooijmans van de Prinses Julianaschool in Lieren gaat met pensioen. Een afscheidsfeestje zit er niet in, daarom wordt er op donderdag 9 juli een heus afscheidsdefilé gehouden.

Martin Kooijmans was van 2008 tot 2020 directeur van de Prinses Julianaschool in Lieren. Daarvoor was hij werkzaam op verschillende scholen van PCBO Apeldoorn. In de tijd bij PCBO Prinses Juliana heeft hij deze school zijn natuurlijke uitstraling gegeven met geweldige groene speelpleinen, een moestuin en vlindertuin. Hij ontving dagelijks de kinderen, ouders, leerkrachten. De deur stond altijd open en de koffie klaar. Ook de ouderen van Lieren en Beekbergen werden regelmatig uitgenodigd om in de school te genieten van een ouderenlunch met pannenkoeken en Oudhollandse spelen. Zijn collega’s omschrijven Martin als een mensenmens waarvoor het nu tijd is om de school los te gaan laten en te gaan genieten van zijn welverdiende pensioen.

Veel mensen hebben met Martin gewerkt of bij hem in de klas gezeten. Omdat een afscheidsreceptie niet mogelijk is, wordt op donderdag 9 juli tussen 19.00 en 20.30 uur een defilé gehouden. Iedereen die meester Martin gedag wil zeggen, kan aansluiten. Aanmelden hiervoor is noodzakelijk en kan tot 30 juni bij Jeannette de Graaf via jslofstra@pcboapeldoorn.nl.