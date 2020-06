Activiteiten in Ons Raadhuis hervat

VELP – Ons Raadhuis in Velp start per 1 juli weer met diverse activiteiten. Door de COVID-maatregelen zien die er wel wat anders uit. Voor elke activiteit geldt een maximum aantal deelnemers en zij moeten zich vooraf aanmelden. Het is voorlopig niet mogelijk om even binnen te lopen bij Ons Raadhuis, ook niet voor een kennismaking. Alles moet op afspraak, telefonisch of per e-mail. Op www.onsraadhuis.nl staat het programma met alle activiteiten. Vanaf woensdag 1 juli starten yoga (op de stoel), tai chi, meditatie, Ki, creatief en realistisch kleuren, Bewegen Maar, Tijd voor Taal, Linedance 55+, handwerken en het sieraden-repaircafé. Ook kunnen bezoekers zich aanmelden voor de dagelijkse koffiebijeenkomsten.

www.onsraadhuis.com