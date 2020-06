Activiteiten in Dorpshuis Rheden weer van start

RHEDEN – In Dorpshuis Rheden beginnen clubs en verenigingen hun activiteiten langzamerhand weer te hervatten. Zoals overal was het sinds maart stil in het dorpshuis. Alleen de strikt noodzakelijke activiteiten van de INR Trombosedienst en het Consultatiebureau VGGM vonden plaats.

Inmiddels zijn de gitaar- en cellolessen weer opgepakt (foto). Ook zijn het Taalhuis, de Jongerenmiddag en de Open Inloop weer met hun activiteiten begonnen. Ook kunnen bezoekers zoals voorheen tweemaal per week terecht in bibliotheek Het Leespunt. Ook zijn er regelmatig wisselende expositie van Rhedense amateurkunstenaars te zien.

Vanzelfsprekend gelden voor ieders veiligheid ook in Dorpshuis Rheden de hygiënemaatregelen, de 1,5 meter afstand, een looproute en is er een protocol opgesteld. De hoop en verwachting is dat vanaf september iedereen hier weer terecht kan. De openigstijden van het Dorpshuis zijn terug te vinden op www.dorpshuisrheden.info.