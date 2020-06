Actie in het Hoenderlose Muziekbos

HOENDERLOO – Het Muziekbos in het centrum van Hoenderloo is dé plek in het dorp waar mensen vaak bijeen komen en plezier hebben. Daarbij valt te denken aan Hoenderpop, viering van Koningsdag, de braderie in de zomermaanden, concert van bijvoorbeeld muziekvereniging VIOS, de Hoenderloo fair en ga zo maar door. Vrijdag 19 juni was het echter gevuld met mensen die zeer ongerust zijn en zelfs laaiend.

Ouders, personeel en vakbonden zijn helemaal klaar met de zorginstelling Pluryn, waaronder het internaat de Hoenderloo groep valt. Pluryn wil de jeugdzorginstelling in Hoenderloo over zes weken al gaan sluiten en er is nog steeds geen sociaal plan voor de docenten van het Hoenderloo College. Verder is er lang niet voor alle uitstromende jongeren een passende vervolgplek op een andere school gevonden. Daarbij gaat het naar verluid nog zeker over rond de 100 jongeren, al wil Pluryn die aantallen niet wereldkundig maken. Iedereen die zich betrokken voelt met de jongeren maakt zich grote zorgen over hoe het met deze groep moeilijke jongeren verder zal moeten straks. Velen hebben zelfs nog geen plekje waar ze kunnen gaan wonen, laat staan dat ze een nieuwe school hebben gevonden. Veel scholen kunnen deze jongeren ook niet plaatsen omdat ze daar de kennis en mogelijkheden niet voor hebben.

Die zorgen en woede over hoe Pluryn met deze kinderen omgaat, was vrijdag te voelen in het Muziekbos. Ook voor het personeel van de school op het internaat is alles nog onzeker. Gezien hoe Pluryn tot nu toe de sluiting en de verkoop van het terrein van het internaat wil volbrengen, gaan de betrokkenen de toekomst met grote zorg tegemoet. Daar werd over gesproken vrijdag in Hoenderloo en ook verschillende vakbonden hebben aangegeven dat wat er bij de Hoenderloo Groep plaatsvindt onacceptabel is. Zelfs een aantal politici uit Den Haag sprak en zij gaven aan de verantwoordelijke ministers flink aan de jas te trekken.

Foto: Rob Spelde