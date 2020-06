Ik vind: Bouwen aan de Imboslaan

Er moeten 35 woningen komen, waarvan 10 stuks sociale woningbouw, op het terrein van de voormalige Mavo aan de Imboslaan, lees ik in deze krant.

Ik kende het terrein niet en dacht dat het een overwoekerde gribuszooi zou zijn, zoiets als het voormalige Lepper-terrein. Maar wat blijkt: het gaat om een prachtig bos, midden in Dieren Noord! Het gaat ook nog om bijzonder zeldzaam soort bos, dat benoemd is tot groen cultureel erfgoed. Ik weet niet in hoeverre dit beschermd is, maar je voelt wel aan je theewater: het is natuurlijk niet de bedoeling om cultureel erfgoed te slopen. Het is juist de bedoeling dit met liefde te beheren en te bewaren voor het nageslacht.

In Amsterdam zou er in geval van zo’n schandelijk bouwplan direct een actievoerder in elke boom zitten. Er zou geïnventariseerd worden welke dieren daar leven en mensen opstaan om voor hun rechten op te komen.

Maar in deze gemeente is de gehele gemeenteraad, Groen Links uitgezonderd, er voor om dit kleine pareltje vol te gooien met huizen, asfalt en auto’s. Tegenstanders worden gesust met ambtenaristische newspeak: ‘de nieuwe bebouwing moet positief bijdragen aan de natuurwaarden in het gebied’. Er deugt niets van dit plan. Sociale woningbouw op zo’n toplocatie? Dat is kapitaalvernietiging. En bebouwing draagt natuurlijk helemaal niet bij aan natuurwaarden. Waar een huis staat, staat geen boom. Een tuin met inheemse planten zou het leed nog een beetje kunnen verzachten. Maar hele straten gooien tegenwoordig hun tuinen vol met tegels of grind. De dag en nacht loslopende kat vangt de vogels, de eigenaren van de duurdere woningen hebben 2 auto’s en een motor, en waar mensen zijn is vuurwerk, om nog maar eens wat verstorende factoren op te noemen.

Ik zie hier een stikstofprobleem opdoemen. De Doesburgsedijk kan niet worden afgesloten voor verkeer vanwege het stikstofprobleem, en er kan wel een half bos tegen de vlakte? De VVD stelt het dilemma vals voor als een keuze tussen ‘gun je een ander een plekje in onze mooie gemeente of hecht je meer waarde aan het groen in je eigen omgeving’. Oftwel: als je opkomt voor behoud van dit bos ben je een egoïst die een ander niets gunt. Doorzichtige frame. Feitelijk wil de VVD gewoon mooie (groene, dus dure) bouwlocaties organiseren voor haar koopkrachtige kiezers. Maar rijkere mensen hebben geen woningnood. Dus stop dit idiote plan. Ik mag toch hopen dat de buurt zijn verantwoordelijkheid neemt en dit bos gaat beschermen. We hebben geen gezinswoningen in het bos nodig voor rijke mensen. We hebben betaalbare woningen nodig voor met name starters en ouderen, en juist zij zullen daar niet gaan wonen. Vervang verouderde rijtjeshuizen door appartementsgebouwen bijvoorbeeld. Meer woningen op dezelfde hoeveelheid grond.

M. Fels,

Dieren