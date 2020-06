Zonnebloemgroet door de brievenbus

LOENEN – De Zonnebloemvrijwilligers mogen helaas nog niet bij hun gasten op bezoek. Vanuit het hoofdkantoor van de Zonnebloem werd een mooi gedicht gestuurd. Van dat gedicht heeft de Zonnebloem afdeling Loenen dankbaar gebruik gemaakt en een leuke, lekkere attentie voor haar gasten bedacht. Het gedicht ging, samen met een reep chocola, in een envelop en werd door vrijwilligers bij de gasten in de bus gedaan. De actie is mede gesponsord door Spar Loenen. De ontvangers stelden de attentie zeer op prijs.