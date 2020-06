101-jarige Luuk Janmaat heeft nog steeds veel te vertellen

BRUMMEN – “Mooi dat u er bent, want ik heb een hoop te vertellen.” Luuk Janmaat uit Brummen verwelkomde dinsdag 16 juni burgemeester Alex van Hedel op zijn 101e verjaardag. Hij had een spiekbriefje gemaakt met daarop de onderwerpen waar hij de burgervader eens over wilde vertellen.

Omdat hij zijn levensloop vorig jaar, op zijn 100e verjaardag, al aan burgemeester Van Hedel had verteld, besloot Luuk Janmaat dit keer wat anekdotes op te dissen. Zo vertelde hij Van Hedel smakelijke verhalen over zijn jeugd in Oudewater, zijn jarenlange werk als kapper en zijn vakantiereizen: “Wel in een mooi hotel hoor, Luuk is niet geschikt voor kamperen. Ik verdiende goed en gaf het ook lekker uit.”

Luuk Janmaat heeft tachtig jaar als kapper gewerkt en had jarenlang zijn eigen zaak. Eerst in Amsterdam, later lange tijd in de Sophiastraat in Dieren.

Hij mag dan wel 101 zijn, het verhalen vertellen is Luuk zeker nog niet verleerd. Hij kan smakelijk vertellen en weet details op te dissen van decennia geleden. Luuk verklapte nog elke dag van zijn borreltje te genieten, zoals hij dat ook deed toen hij jonger was. “Na sluitingstijd nam ik een jonge. Nu doe ik dat voor het eten. En na het eten vul ik hem nog eens bij.”

Luuk Janmaat vierde vorig jaar zijn 100e verjaardag met een gezellig etentje met vrienden en familie, maar moest het dit jaar klein houden. “Het is heel erg, die corona. Maar ik sla me er wel doorheen.” Luuk komt toch al niet zo graag buiten. Hij volgt liever het nieuws op televisie en leest trouw de krant. “Toen ik mijn tweede kapsalon opende in Amsterdam, moest ik wel een Amsterdamse krant gaan lezen. Dat werd de Telegraaf. Ik heb inmiddels al 70 jaar een abonnement”, vertelt hij, terwijl hij zich afvraagt of hij na al die tijd niet eens in aanmerking komt voor een gratis krant.

Luuk geniet nog volop van het leven. Hij woont met hulp nog steeds zelfstandig. Het horen wordt iets minder en hij heeft een paar pilletjes nodig, maar is nog fit en heeft plezier in het leven. “Ik ben blij dat ik nog zo vrolijk kan zijn. Er wordt elke dag nog gelachen met de dames van de verzorging en ik hoop zeker dat ik nog een poosje zo door kan. Mijn verstand is nog prima, ik heb nog geen rimpels en geen enkele grijze haar.” Voor de goede orde: die scheert Luuk er elke ochtend zelf af. “Ik liet dat eerst doen door de dames van de kapsalon in het dorp, maar dacht: dat kan ik zelf ook wel. Scheelt weer geld”, lacht hij voluit.

Foto: Linda Peppelman

Foto: Burgemeester Alex van Hedel kon Luuk Janmaat geen hand geven, maar de 101-jarige had daar een moderne oplossing voor: een tik met de elleboog