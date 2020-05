Zwemmen weer beperkt mogelijk in De Dumpel

VELP – Zwembad de Dumpel is sinds maandag 18 mei weer open. Doordat ook hier de coronamaatregelen in acht worden genomen, ziet een bezoek aan het zwembad er wel anders uit. Daarbij moeten zwemmers vooraf online of telefonisch reserveren.

Op 8 mei is door het kabinet bekendgemaakt dat de zwembaden weer op 11 mei open mochten. Achter de schermen is hard gewerkt het zwemmen mogelijk te maken. Om alles in goede banen te leiden, heeft Sportbedrijf Rheden een week nodig gehad om regels op te stellen om de bezoekers veilig te kunnen ontvangen.

Ten eerste moeten bezoekers vooraf online of telefonisch reserveren. Er kunnen in totaal 15 personen tegelijk gebruikmaken van het bad. Voor zwemmers geldt: kom alleen met personen uit jouw huishouden, kom niet met het openbaar vervoer, kleed je thuis om, ga daar alvast naar de wc en ga ook thuis weer douchen.

Ook is er een looproute gemaakt in het gebouw, waardoor er eenrichtingsverkeer ontstaat. Alle zwemmers wordt gevraagd een grote tas mee te nemen. Na het omkleden is het niet mogelijk kleding te laten hangen in de kleedcabine. De kleding moet in een tas worden meegenomen naar de zwemzaal.

De activiteiten die worden aangeboden zijn beperkt. Banenzwemmen, aquasport, Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO) en zwemles vanaf niveau 4 is opgenomen in het aangepaste rooster. Tussen alle activiteiten zit 15 minuten ‘pauze’ zodat er gedesinfecteerd kan worden. Meer informatie en het aangepaste rooster zijn te vinden op www.sportbedrijfrheden.nl.

Het is nog onduidelijk wanneer openluchtzwembad de Hangmat in Rheden haar deuren zal openen.