Zwembad Den Helder weer open op 25 mei

DOESBURG – Zwembad Den Helder in Doesburg gaat maandag 25 mei weer open. Er worden maatregelen genomen om er volgens RIVM-richtlijnen veilig te kunnen zwemmen.

“Op woensdagavond 6 mei werden wij verrast met het bericht dat zwembaden vanaf 11 mei weer bezoekers mogen ontvangen”, meldt het bestuur. Naar aanleiding hiervan is er op vrijdag 8 mei door partijen in de branche een protocol ‘Verantwoord zwemmen’ opgesteld. Hierin staat aan welke regels een zwembad moet voldoen om zwemmers toe te kunnen laten.

Gezien de werkzaamheden die nog moeten plaatsvinden, zoals het vullen en verwarmen van het zwembad, maar ook omdat er onderhoudswerkzaamheden ingepland zijn, gaat het bad per 25 mei weer open.

Banen zwemmen, zwemlessen en aqua sporten starten vanaf deze dag. Voor elk onderdeel wordt een specifiek protocol opgesteld waarin staat wat wel en niet mag.

Zo wordt het wedstrijdbad zo ingericht dat er maximaal 15 personen tegelijk kunnen komen zwemmen. Op 1,5 meter afstand van elkaar zijn er 15 banen over de breedte van het zwembad uitgezet. Vooraf is reservering gewenst om teleurstelling bij de kassa te voorkomen.

Ook het aantal deelnemers aan de aquasporten is beperkt, ook hiervoor is reserveren noodzakelijk.

De zwemlessen worden zo gegeven dat er niet of nauwelijks contact zal plaats vinden tussen de zwemonderwijzer en de kinderen. Bij niveau 1 & 2 kan, indien noodzakelijk, een helpende hand geboden worden.

