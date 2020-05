Zwembad Den Helder is weer open

DOESBURG – Zwembad Den Helder in Doesburg is maandag heropend door wethouder Birgit van Veldhuizen. Er zijn maatregelen genomen zodat iedereen er volgens RIVM-richtlijnen veilig kan zwemmen.

Banen zwemmen, zwemlessen en aquasporten zijn weer gestart. Voor elk onderdeel wordt een specifiek protocol opgesteld waarin staat wat wel en niet mag.

Zo is het wedstrijdbad zo ingericht dat er maximaal 15 personen tegelijk kunnen komen zwemmen. Op 1,5 meter afstand van elkaar zijn er 15 banen over de breedte van het zwembad uitgezet. Vooraf is reservering gewenst om teleurstelling bij de kassa te voorkomen.

Ook het aantal deelnemers aan de aquasporten is beperkt, ook hiervoor is reserveren noodzakelijk.

De zwemlessen worden zo gegeven dat er niet of nauwelijks contact zal plaats vinden tussen de zwemonderwijzer en de kinderen. Bij niveau 1 en 2 kan, indien noodzakelijk, een helpende hand geboden worden.

Foto: Maarten Lindner / DoesburgTV

www.zwembaddoesburg.nl