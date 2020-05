Zoom! Kamermuziekfestival gaat in afgeslankte vorm toch door

RHEDEN / ROZENDAAL / DOESBURG – Het zag er naar uit dat het kamermuziekfestival Zoom! dit jaar niet door kon gaan. Toch is het de organisatie gelukt een beperkt festival te organiseren, waarbij een deel van het publiek toch een of meerdere concerten kan bijwonen.

De afgelopen vijf jaar organiseerde het Ruysdael Kwartet jaarlijks een kamermuziekfestival met gasten uit binnen- en buitenland. In de eerste week van juni waren er concerten op verschillende bijzondere locaties. Het leek erop dat het festival dit jaar niet door kon gaan, maar de organisatie van Zoom! zat niet stil. Toen bekend werk dat de corona-maatregelen per 1 juni weer versoepeld zouden worden, is besloten een beperkt festival te organiseren.

Er zijn acht concerten, op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 juni op verschillende locaties in Rozendaal, Rheden en Doesburg. Bij elk concert kunnen maximaal dertig mensen als publiek aanwezig zijn. Het aanbod is te vinden op www.zoomfestival.nl. Daar kunnen ook kaarten worden besteld. Omdat het aanbod beperkt is, is snelheid geboden.

Om toch iedereen de mogelijkheid te bieden van deze unieke reeks te genieten, laat de organisatie van alle concerten professionele geluid- en filmopnames maken. De opnames zijn te zien op de momenten waarop onder normale omstandigheden ook het festival zou hebben plaatsgevonden. Het openingsconcert op donderdagavond 4 juni heeft een korte inleiding door Jan Terlouw. De concerten van vrijdag, zaterdag en zondagavond telkens een openingswoord door de respectievelijke burgemeesters van Rozendaal, Rheden en Doesburg.

Op website www.zoomfestival.nl is het hele concert-programma met de uitzendtijden en links naar de live-stream en opnames te vinden.