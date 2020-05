Zonneveld De Bocht verwacht snel subsidietoekenning

DIEREN – De werkgroep Dieren-Zuid Klimaat-actief verwacht binnenkort de subsidietoekenning van de Rijksoverheid voor de aanleg van Zonneveld De Bocht. “Het was een race tegen de klok om op tijd een overeenkomst over het gebruik van het terrein, een omgevingsverguniing en een intentieverklaring van de deelnemers en van een externe financier vereist waren. Maar de aanvraag is op tijd ingediend”, aldus Ruud Breukink van de werkgroep.

Het plan voor Zonneveld De Bocht omvat ongeveer 4.000 zonnepanelen, die worden geplaatst op het terrein langs de Spankerenseweg en de VSM-spoorlijn in Dieren. Dit terrein heeft nu nog de bestemming ‘bedrijventerrein’ en ligt al tientallen jaren braak. De gemeente Rheden is zeer positief over het ontwikkelen van een zonneveld op dit terrein en heeft alle zeilen bijgezet om zowel de principeovereenkomst als de omgevingsvergunning tijdig gereed te krijgen, meldt de werkgroep.

“Deze zogenoemde SDE+ subsidie is nodig omdat de bijdrage van de Rijksoverheid van belang is voor de financiële haalbaarheid van het zonneveld. Deze subsidie keert het verschil uit tussen de marktprijs en een vaste overeengekomen kWh-prijs gedurende een reeks van jaren. De toekenning wordt nu eind juni 2020 verwacht”, aldus Breukink. “Na de toekenning van de subsidie gaan we het ontwerp van het zonneveld definitief maken. We vragen daarvoor offertes bij diverse installateurs. Ook worden het huurcontract voor het terrein en een opstalovereenkomst voor plaatsing van de panelen met de gemeente gesloten.”

Personen die zich hebben opgegeven mee te willen investeren, worden op de hoogte gehouden. Ook andere inwoners die nog geen voorinschrijving hebben gedaan kunnen mee gaan doen aan het project ‘De Bocht’ door zich op elk gewenst moment in te schrijven via de website van Energie Coöperatie Rijn en IJssel, www.rijnenijsselenergie.nl. De werkgroep hoopt in de nazomer bijeenkomsten te kunnen houden waarin alle aspecten van de exploitatie van De Bocht worden besproken.