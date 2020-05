Zonnedak Distributiecentrum Thomassen verloopt volgens plan

LOENEN – De voorbereidingen van Energie Coöperatie Loenen (ECL) voor het zonnedak op het Distributiecentrum van Thomassen verlopen, ondanks de coronacrisis, volgens plan. Alle deelnemers hebben binnen de gestelde termijn betaald voor hun aandeel. Daar is het bestuur trots op.

De afgelopen weken is er achter de schermen hard doorgewerkt en vergaderd via Skype en Zoom en de eindstreep is in zicht. Er zijn enkele mijlpalen bereikt. Zo is de bankfinanciering van de Rabobank helemaal rond en getekend.

Ook de dakovereenkomst met Thomassen wordt binnenkort getekend. De ECL had hier een feestelijk tintje aan willen geven, door samen met de familie Thomassen, die ook hard heeft gewerkt om dit mogelijk te maken, het glas te heffen en een foto voor het nageslacht te maken. Dat zit er door de coronacrisis even niet in. In plaats daarvan heeft het bestuur een volmacht verleend aan notaris Bronkhorst in Beekbergen om namens het bestuur van ECL de overeenkomst te ondertekenen.

Er is ook een meevaller in de planning te melden. De aansluiting van het zonnedak op het netwerk door Liander stond oorspronkelijk eind juli gepland, maar omdat er door de coronacrisis een project uitvalt, gebeurt dit nu eind juni in week 26. Binnenkort wordt gestart met het schoonmaken van het dak zodat de panelen kunnen worden geplaatst.