Winkels langer open op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag

GEM. RHEDEN – Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, en Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni mogen de winkels in de gemeente Rheden al vanaf 8.00 uur open in plaats van 12.00 uur. De sluitingstijd is op beide dagen om 19.00 uur.

Vooral de kappersbranche heeft gevraagd om deze verruiming van de openstelling. Voor de meeste contactberoepen geldt dat zij per 11 mei weer starten met hun werkzaamheden, uiteraard met in inachtneming van de RIVM maatregelen. Vooral de kappers hebben door de coronacrisis te maken met wachtlijsten. Door langer open te zijn, kunnen zij de klanten beter helpen en het zorgt voor een betere spreiding van klanten en personeel. Ook zal het verkeer en de parkeerdruk minder zijn. Dit is weer fijn voor de buurt rond de winkelgebieden.

De goede ervaringen van zowel de ondernemers als de klanten op Goede Vrijdag, Tweede Paasdag en Koningsdag hebben er ook voor gezorgd dat het college van B&W akkoord is gegaan met het verzoek om op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag langer open te zijn.

Verantwoordelijk wethouder van economische zaken, Ronald Haverkamp, is vooral blij met de verruiming van de openstelling voor de contactberoepen: “Het is voor de meeste contactberoepen een grote opluchting dat ze vanaf 11 mei weer open kunnen. Ik hoop dan ook dat inwoners de komende tijd veel gebruik maken van de lokale kappers en de andere contactberoepen. En natuurlijk geldt dat ook voor alle andere lokale ondernemers.”