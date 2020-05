Wim en Gerrie Meenink 60 jaar getrouwd

ANGERLO – Wim en Gerrie Meenink uit Angerlo kregen woensdag 22 april bezoek van burgemeester Luciën van Riswijk van de gemeente Zevenaar. Hij kwam het echtpaar feliciteren met hun 60-jarig huwelijk.

Hoewel het geplande feest door de coronamaatregelen niet door kon gaan, zorgden de dochters van Wim en Gerrie ervoor dat het een bijzondere dag werd, vol verrassingen. Niet alleen kwam de burgemeester op bezoek. ‘s Avonds klonk er ineens muziek in de straat. Muzikanten, familie, buren en een danseres op stelten kwamen langs om, op gepaste afstand, het paar in het zonnetje te zetten. Het was zo’n spektakel, dat zelfs TV Gelderland een filmpje kwam maken.

Wim en Gerrie Meenink wonen al meer dan 60 jaar in Angerlo. Samen runden zij een boerderij in het broek aan de Kleine Veldstraat. Het paar kreeg drie dochters, maar moest in 1987 afscheid nemen van Wilma, die overleed door een verkeersongeval. Vorig jaar zijn Wim en Gerrie overgrootouders geworden van twee achterkleindochters, wat ze een enorme rijkdom vinden.

In 1992 heeft het paar de boerderij verkocht en een nieuw huis gebouwd op het Zandveld. Wim en Gerrie genieten hier en hopen hier in goede gezondheid nog lang te kunnen wonen.