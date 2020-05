Wik Rheden weer van start

RHEDEN – Sportvereniging WIK in Rheden is maandag 11 mei weer begonnen. De jeugd kan weer lekker komen sporten. Alle activiteiten vinden plaats op het veld achter het WIK Huis aan de IJsselsingel 95 in Rheden. De lessen zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Op www.wikrheden.nl is een overzicht te vinden van alle activiteiten per dag. Bij slecht weer gaat een les niet door en wordt dit vermeld op de Facebookpagina. In nauwe samenwerking met de gemeente Rheden is er een protocol opgesteld zodat de sporters zich aan alle coronamaatregelen kunnen houden. Zo mogen ouders/verzorgers niet het terrein op.