Wielrenner botst op bestelbus

ROZENDAAL – Op de Kerklaan in Rozendaal is vrijdagmorgen 22 mei een wielrenner in botsing gekomen met de auto. De bestelauto sloeg af naar De Moestuin, maar zag hierbij een tegemoetkomende wielrenner over het hoofd. De wielrenner klapte vervolgens op de zijkant van de bestelauto en kwam ten val. De fietser is per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de bestelauto, een man op leeftijd, kwam met de schrik vrij. Wel is zowel de fiets als het voertuig flink beschadigd geraakt.

Foto: Roland Heitink