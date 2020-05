Wethouders hijsen vlag voor hoogste punt Biljoenbad

VELP – Een mijlpaal in de bouw van het Biljoenbad in Velp: donderdag 14 mei werd het hoogste punt bereikt. Reden voor wethouders Gea Hofstede en Marc Budel van de gemeente Rheden om de vlag te hijsen en de bouwvakkers op iets lekkers te trakteren. Als het goed is opent het bad dit najaar haar deuren.

Precies een jaar geleden is de gemeente gestart met het bouwen van het nieuwe zwembad op het terrein op de hoek van de Reigerstraat en Gruttostraat in Velp. Op 13 mei 2019 is Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. gestart met de bouw. Eerst werd het bouwterrein ingericht en werd er een tijdelijke damwand aangelegd. Vervolgens werden de schroefpalen aangebracht en de bouwput verder uitgegraven. Een paar maanden geleden is begonnen met het optrekken van het gebouw. De gevels en de binnenwanden staan inmiddels, en ook de luifel bij de entree is zichtbaar.

Vlag hijsen

Vorige week werd het hoogste punt bereikt. Een moment dat de gemeente graag wat groter had willen vieren, maar dat zit er op dit moment niet in. Toch ging het moment niet in stilte voorbij. Wethouders Marc Budel, van sport en jeugd, en Gea Hofstede, van wmo en gezondheid, hesen de vlag.

Wethouder Marc Budel: “Na jarenlange voorbereidingen en vooral veel uren hard werken van de bouwvakkers, is het geweldig om de vorderingen te kunnen zien. Het hoogste punt betekent ook het einde in zicht. Of eigenlijk het begin. Want zodra de deuren van het nieuwe Biljoenbad open gaan, begint het natuurlijk pas echt. Straks kunnen we zwemmen, sporten in het nieuwe wedstrijdbad, met de kleintjes naar het peuterbad en met de kinderen naar zwemles.”

Wethouder Gea Hofstede voegt toe: ““Dat zwemmen goed is voor de gezondheid, dat weten de meesten wel. Veel mensen in de gemeente Rheden hebben dan ook aangegeven dat zij het belangrijk vonden dat er ook een speciaal doelgroepenbad kwam. Wij zijn er dan ook trots op dat er in het Biljoenbad een prachtig verwarmd activiteitenbad komt, met beweegbare bodem. Het geeft de mogelijkheid om op een goede manier te revalideren en te bewegen voor iedere doelgroep.”

Biljoenbad

Met het hijsen van de vlag werd ook het nieuwe logo van het bad bekendgemaakt. De naam Biljoenbad is gekozen in overleg met inwoners van de gemeente en die naam is nu verwerkt in een eigen huisstijl.

Het Biljoenbad wordt een groot, sfeervol gebouw met houten geveldelen en veel lichtinval. Via de ruimtelijke entree is er direct zicht op het zwembad. Er komt een speciaal verwarmd activiteitenbad (met beweegbare bodem), een wedstrijdbad en een peuter- en kleuterbad. Het zwembad is rolstoeltoegankelijk en er komen speciale familiekleedkamers en gratis lockers. Zwemverenigingen, zorgorganisaties of andere sport- en/of gezondheidsorganisaties kunnen het water huren. Daarnaast kan er ook nog praktijkruimte, vergaderruimte en een multifunctionele ruimte worden gehuurd.

Foto: Linda Peppelman

www.biljoenbad.nl