Wethouder Eef van Ooijen treedt terug

GEM. BRUMMEN – Eef van Ooijen heeft bekendgemaakt dat hij met ingang van 1 juli terugtreedt als wethouder in de gemeente Brummen. Hij laat weten dat hij dit doet om ‘persoonlijke redenen’.

Eef van Ooijen heeft een lange staat van dienst in de gemeente Brummen. Hij was maar liefst veertien jaar wethouder, eerst van 2002 tot 2010, daarna vanaf 2014 tot heden. Van Ooijen gaf onder andere de aanzet tot de bouw van de scholenclusters, hield zich bezig met de nieuwbouw in de wijken Lombok in Eerbeek en Elzenbos in Brummen en stak veel tijd in de complexe ontwikkelingen binnen het centrumplan Eerbeek. In zijn laatste termijn als wethouder, die begon na de verkiezingen van 2018, nam Van Ooijen onder andere de portefeuilles Wmo en de energietransitie op zich. Zo heeft hij de ontwikkeling van de zonneparken in Brummen en Hall ondersteund.

Om de continuïteit in het college te waarborgen, draagt de fractie van de PvdA Cathy Sjerps voor als kandidaat-wethouder. Zij woont in Brummen, is docent recht aan de hogeschool Windesheim en was in de periode 2014-2018 fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeenteraad van Brummen. De fractie heeft er het volste vertrouwen in dat zij in de komende twee jaar een waardevolle bijdrage kan leveren aan het bestuur van onze mooie gemeente, laat de partij weten.

De gemeenteraad zal Cathy Sjerps te zijner tijd benoemen, maar wanneer dat wordt, is nog niet bekend. Op 25 juni vergadert de gemeenteraad voor het laatste voor de zomer, maar het kan ook zijn dat de benoeming wordt verplaatst naar augustus. Ook is nog niet duidelijk of Sjerps de portefeuilles van Van Ooijen overneemt.