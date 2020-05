Wereldwinkel weer open

EERBEEK – Wereldwinkel Eerbeek is weer geopend. Er zijn voorzieningen aangebracht om klanten en vrijwilligers te behoeden voor het coronavirus. “Zes weken geleden hebben wij de Wereldwinkel tijdelijk gesloten om onze vrijwilligers en de klanten te beschermen voor het virus dat ons land en de gehele wereld treft. Nu wij redelijk gewend zijn aan de gedragsregels die ons helpen besmetting zo veel mogelijk te vermijden en die ook in onze winkel kunnen toepassen voelt het veilig aan om onze klanten weer van dienst te kunnen zijn”, melden de medewerkers.

Omdat niet alle vrijwilligers beschikbaar zijn in verband met extra kwetsbaarheid, blijft de opening beperkt tot drie dagen per week. Voorlopig is de Wereldwinkel geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.