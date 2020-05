Weggeefwinkel 4Noppes geopend op afspraak

DIEREN – 4Noppes in Dieren is per 21 maart gesloten en dat blijft voorlopig ook nog even zo. Wel zorgt de Weggeefwinkel ervoor dat het weggeven van spullen door kan gaan. Zo kunnen bezoekers op afspraak wel terecht.

De sluiting van de winkel geeft de medewerkers van 4Noppes de gelegenheid de organisatie anders in te richten. Zo is er een nieuw bestuur dat taakgericht werkt, bijvoorbeeld aan fondsenwerving. Ook wordt er geklust in en om het pand.

Daarnaast is de werkwijze in de winkel veranderd. Omdat de ruimte beperkt is en het bezoekersaantal doorgaans hoog, is besloten de winkel voorlopig gesloten te houden. Het is te moeilijk om 1,5 meter afstand te houden.

Al direct na de sluiting op 21 maart startte 4Noppes met het actief benaderen van mensen die behoefte hebben aan bepaalde spullen, zodat zij toch geholpen konden worden. Daarnaast is het mogelijk om de winkel op individuele afspraak te bezoeken, zowel voor het brengen als het uitzoeken van goed bruikbare spullen of voor een adviesgesprek.

Een afspraak maken kan via tel. 06-44881557, info@4noppes.nl of de chat via www.facebook.com/4noppesdieren. De weggeefwinkel in Dieren is te vinden aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 47.