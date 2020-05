Webinars Loenense herenboerderij

LOENEN – Er wordt hard gewerkt op herenboerderij De Groote Modderkolk in Loenen. Boerin Marleen heeft de eerste groenten geplant, de koeien gaan van de potstal de wei in en de eerste bloesem is te zien in de onlangs geplante boomgaard. De boerin wordt bij haar werk geholpen door leden van de coöperatie, waarbij in kleine groepjes op anderhalve meter afstand wordt gewerkt. Op de plantmachine zit je met zijn tweeën dicht naast elkaar. Daarom wordt deze activiteit alleen gedaan door leden uit hetzelfde gezin. Voor het ophalen van de groenten en eieren is een eenrichting ‘coronaparcourtje’ opgezet en een verdeling van de ophaaltijd. Commissies en bestuur overleggen met apps, zoom en telefoon en dat gaat goed.

De maandelijkse rondleidingen op de boerderij voor nieuwe leden kunnen helaas niet doorgaan. Daarom worden nu online rondleidingen aangeboden in de vorm van een webinar. De eerste twee online informatiebijeenkomsten waren een succes en de webinar wordt vanaf nu iedere twee weken herhaald, zo ook op woensdag 13 en 27 mei, vanaf 20.00 uur.

grootemodderkolk.herenboeren.nl/webinar