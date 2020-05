Webinar over biodiversiteit in Doesburg

DOESBURG – Stichting Landschapsbeheer Gelderland verzorgt dinsdag 19 mei een webinar over biodiversiteit. In deze online lezing voor inwoners van de gemeente Doesburg krijgen deelnemers tips hoe zij hun erven en tuinen aantrekkelijk kunnen maken voor verschillende dieren, zoals vlinders en wilde bijen.

Tijdens de webinar krijgen deelnemers ideeën aangereikt om de biodiversiteit te verhogen in grote én kleine tuinen. Zo draagt gefaseerd snoeien bij aan de nestgelegenheid van wilde bijen en andere insecten. Dat geldt met name voor vlinderstruik, vlier, braam en andere struiken met holle stengels. Wie iets doen voor hommels kan een hoop stenen laten liggen en zo een plek creeëren voor een hommelnest. Ook kikkers vinden hier een schuilplek. De focus ligt tijdens de webinar op ecologisch beheer en aanplant van inheemse bomen en struiken. Ook het inzaaien van inheemse, meerjarige planten komt aan bod.

De webinar maakt deel uit van een biodiversiteitsproject in de gemeente Doesburg. Tijdens een online-bijeenkomst krijgen deelnemers meer informatie over het vervolg van dit project. Aanmelden kan tot en met 17 mei via het daarvoor bestemde formulier op landschapsbeheergelderland.nl/webinar-doesburg. De bijeenkomst wordt gehouden via Zoom en begint om 20.00 uur. Deelname is gratis.