Walk&Talk in de bibliotheek

DOESBURG – De volgende editie van Walk & Talk, op donderdag 28 mei, is voor het eerst digitaal. Nu de maandelijkse bijeenkomsten niet in de bibliotheek kunnen plaatsvinden, kan iedereen online meedoen. Walk & Talk is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een volgende baan, die wel wat hulp kunnen gebruiken of juist anderen daarbij willen helpen. De komende maanden zijn er online bijeenkomsten in samenwerking met Debbie Heijne van De Levende Sollicitatiegids. Het thema van de eerste Walk & Talk is solliciteren in tijden van corona. De bijeenkomst start om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 11.30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan via bibliotheekwestachterhoek.nl/walktalkonline, deelnemers krijgen dan op op woensdag 27 mei de inloggegevens en een uitleg voor deelname.