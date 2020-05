Voetbalvereniging HC ’03 zoekt vrouwen

DREMPT – Voetbalvereniging HC ’03 uit Drempt is op zoek naar vrouwelijke leden. Daarmee kan de vereniging het nieuwe seizoen starten met twee vrouwenteams en tegelijkertijd invulling geven aan haar ambitie om het vrouwenvoetbal naar een hoger niveau te tillen.

HC ’03 draait binnen het vrouwenvoetbal al jaren mee. De afgelopen jaren zelfs met een tweede seniorenteam. Daarnaast spelen er ook veel meisjes in de jeugd. Vrouwen- en meisjesvoetbal blijft groeien is de landelijke tendens. Al is er bij de Dremptse voetbalvereniging dit seizoen sprake van veel uitstroom. Voorzitter Mart de Kruif: “We hebben twee vrouwenteams. Het tweede team is een hecht vriendinnenteam met voldoende spelers. In het eerste team hebben enkele vrouwen om verschillende redenen zoals verhuizing of zwangerschap besloten na dit seizoen te stoppen met voetballen. Erg jammer, maar ook best begrijpelijk. Dit leidt nu tot een situatie dat het team volgend seizoen niet voldoende speelsters heeft om aan de competitie te beginnen. En we willen in september het nieuwe seizoen heel graag starten met twee vrouwenteams.”

Maar er is nog een reden waarom twee vrouwenteams nodig zijn. “We zijn bezig met het ontwikkelen van beleid binnen het vrouwenvoetbal”, gaat de voorzitter verder. “Twee seniorenteams maakt het makkelijker om over enkele jaren te starten met een eventuele selectie en tegelijkertijd kunnen we als vereniging met twee teams de vele meiden uit de jeugd ook wat bieden. Vrouwen- en meisjesvoetbal blijft groeien en daar willen we op anticiperen.”

Dat is de reden dat HC’03 onlangs begonnen is met een ledenwerving om vrouwen te enthousiasmeren voor voetbal. Via posters, social media en berichten in de lokale media hoopt de club de komende weken voldoende aanmeldingen te ontvangen. Maar veel tijd is er niet. De Kruif: “Voor 1 juli moeten clubs bij de KNVB aangeven met hoeveel teams zij gaan spelen in het seizoen 2020/2021. Dat is krap, dat realiseren we ons heel goed. Maar het is het proberen waard. We loven een beloning uit aan nieuwe leden en ook aan bestaande leden die nieuwe leden aandragen. Word je lid van onze club, dan betaal je in eerste instantie slechts een half seizoen contributie. Op die manier kun je kijken of de sport wat voor je is. Bestaande leden die een nieuw lid werven, ontvangen een waardebon. Zo proberen we iedereen te motiveren bij ons te komen sporten en tegelijkertijd onze ambitie waar te maken”, stelt de voorzitter.

www.hc-03.nl

Foto: Het vrouwenteam van HC ’03 werd recent kampioen