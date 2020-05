Voetballers SC Doesburg terug aan de bal

DOESBURG – Sinds eind april mochten de mini’s, pupillen en junioren alweer het veld op bij Sportclub Doesburg. Sinds kort hebben ook de volwassen sporters de weg naar het sportpark aan de Oranjesingel weer gevonden.

Eind april mocht sportend Nederland na wekenlange gedwongen inactiviteit weer in beweging komen. De Jeugdcommissie van Sportclub Doesburg had het plan al klaar liggen om de voetballende mini’s, pupillen en junioren in Doesburg en omgeving welkom te heten op het sportpark.

Inmiddels zijn ook de volwassenen, van de heren teams, dames tot Walking Footballers weer op het veld te vinden om gedoseerd en met inachtneming van de RIVM-adviezen op een verantwoorde wijze sportief en gezellig te voetballen. Het plezier om elkaar weer te zien en samen te spelen spatte, naast het zweet, bij de trainingen van de spelers af.

Dames, heren, jongeren en kinderen die ook sportief aan de slag willen bij de Doesburgse voetbalclub, kunnen vrijblijvend een kijkje komen nemen. Zelfs voor kinderen van 4 tot 7 jaar zijn er al trainingen, de mini’s gaan aan de slag onder leiding van de leuke en ervaren trainers Herbert en Kees Jonkman.

www.sportclubdoesburg.nl