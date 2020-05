Vierseizoenentuin Havikshof opent deuren

KLARENBEEK – In goed overleg met de Gemeente Voorst gaat de Vierseizoenen tuin De Havikshof aan de Ouhuizerstraat in Klarenbeek weer open voor bezoekers. In de maand mei zal de tuin iedere middag geopend zijn van 13.00 tot 16.00 uur. De tuin is alleen toegankelijk voor individuele bezoekers, niet voor groepen. Ook zal er niet gevlogen worden met de roofvogels.

Bezoekers dienen de looproute, zoals aangegeven, te volgen en de anderhalve meter afstand te bewaren. Er zijn diverse zitjes in de tuin waar bezoekers een zelf meegebrachte consumptie mogen nuttigen. Afval dienen zij wel weer zelf mee te nemen. Er kan geen gebruik worden gemaakt van sanitaire voorzieningen. Reserveren wordt door Tjipke en Annie Zuidema op prijs gesteld en kan via tel. 055-3012798 of a.zuidema@hotmail.nl.