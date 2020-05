Verruiming openingstijden voor het Recycleplein Doesburg

DOESBURG – De gemeente Doesburg verruimt per 1 juli de openingstijden van het Recycleplein. Dit besluit is genomen naar aanleiding van een digitale enquête onder inwoners, die aangaven het prettig te vinden ook na werktijd hun afval weg te kunnen brengen.

Regelmatig gaven inwoners van Doesburg aan dat zij behoefte hebben aan ruimere openingstijden. In een enquête heeft de gemeente gepeild hoe groot deze behoefte was. Veel inwoners gaven aan dat zij behoefte hadden aan avondopenstelling, liefst op donderdag en vrijdag, zodat zij ook na werktijd hun afval en grondstoffen kunnen wegbrengen. Daarnaast is met name openstelling op de zaterdagen gewenst.

Vanaf 1 juli maken ook inwoners van de gemeente Rheden gebruik van het recycleplein in Doesburg. Het aantal bezoekers zal daardoor de komende jaren met naar verwachting 20.000 toenemen. Ook daarom is het voor de gemeente Doesburg noodzakelijk de openingstijden te verruimen.

Het recycleplein is sinds jaar en dag geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Dit wordt nu verruimd. Dinsdag, woensdag en donderdag is het recycleplein geopend van 12.00 tot 17.00 uur, op vrijdag van 12.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Wethouder Birgit van Veldhuizen is blij dat ze met de verruiming van de openingstijden gehoor heeft kunnen geven aan de wens van inwoners om vaker bij het recycleplein terecht te kunnen.