Verloren fiets gezocht

RHEDEN – Op donderdag 9 april heeft een jongedame na het spelen haar fiets vergeten in de speeltuin aan de IJsselsingel in Rheden, vlakbij het zwembad. Het gaat om een Sparta meisjesfiets met een zilveren krat en het sleuteltje er nog in. Vader Said hoopt dat een eerlijke vinder de fiets terug wil brengen. Hij vraagt mensen die iets weten of de fiets hebben gevonden contact op te nemen via tel. 06-55108801.