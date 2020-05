Verenigingen kunnen terecht in Gasthuiskerk Doesburg

DOESBURG – De Gestichten Doesburg willen een breder gebruik van de Gasthuiskerk mogelijk maken. Op dit moment wordt de Gasthuiskerk vooral in de weekenden gebruikt voor culturele activiteiten, maar de ruimtes in de kerk zijn ook beschikbaar voor verhuur aan groepen en verenigingen.

De Gasthuiskerk kan worden gebruikt voor de meest uiteenlopende activiteiten. Groepen van 20 tot 24 personen kunnen terecht in de consistorie. Deze ruimte is bijvoorbeeld geschikt voor spellen, handwerkclubs, leesgroepen, studiekringen en dergelijke. De foyer is geschikt voor groepen tot 40 personen, waar ook ruimte is voor tekenen en schilderen, muziek maken of optredens verzorgen. De multifunctionele kerkzaal biedt ruimte aan maximaal 150 mensen en is geschikt voor koren, muziek-, dans- en theatergroepen en activiteiten als yoga, kaarttoernooien of kinderactiviteiten. Ook is de kerk een mooie expositieruimte.

De kerk mag vanaf 1 juni weer beperkt open. Zolang er anderhalve meter afstand in acht wordtgenomen, zijn groepen en verenigingen vanaf dan welkom. De Gasthuiskerk is dagelijks beschikbaar, zowel overdag als ‘s avonds. Voor verhuur aan groepen en verenigingen worden speciale tarieven gehanteerd.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de beheerder van de Gasthuiskerk, Marko van Barneveld, tel. 06 – 15101864 of info@gasthuiskerkdoesburg.nl.