Verbod inrijden moet nog inslijten

DOESBURG – Sinds kort is het niet meer toegestaan de Forsythiastraat in Doesburg in te rijden vanaf de Monseigneur Bekkerslaan of Goudenregenstraat. De weg is nu (gedeeltelijk) bestemd voor eenrichtingsverkeer, zoals het rode bord met witte streep aanduidt. Aan de geparkeerde auto’s is echter te zien dat nog lang niet iedereen dat doorheeft. Mensen die gewend zijn via deze weg de kinderen naar school of opvang te brengen en op te halen, hebben de route blijkbaar zo vast in hun hoofd, dat ze vergeten om te rijden. Het duurt blijkbaar een poosje voor verkeersveranderingen er in slijten.

Foto: Hanny ten Dolle