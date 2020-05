Veluwe populairste vakantiebestemming van Nederland

GELDERLAND – De Veluwe was in 2019 het meest in trek bij de Nederlandse vakantiegangers. Daarmee is de Gelderse regio populairder dan de Noordzeebadplaatsen en de Groningse, Friese en Drentse zandgronden.

Directeur Herre Dijkema van Visit Veluwe: “Het is goed om te zien dat na één jaar stuivertje wisselen met de Noordzeebadplaatsen, de Veluwe opnieuw de populairste bestemming bij Nederlandse vakantiegangers is.”

Dit blijkt uit het jaarlijkse ContinueVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO, naar het vakantiegedrag van Nederlanders. In 2019 hielden Nederlanders ruim 1,7 miljoen vakanties op de Veluwe en de Veluwerand. Dat is een groei van 16,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dijkema: “Dat het aantal vakanties groeit, is natuurlijk mooi. Maar wij kiezen er bewust voor om bezoekers te inspireren om naar andere, minder bekende plekken op de Veluwe en tijdens andere seizoenen te komen. Hiermee wordt de kwetsbare natuur ontzien en profiteren meer delen van de Veluwe van het bezoek. De stijging van het bezoek in de herfst met 34,4 procent en in de winter met 30 procent laat naar ons idee zien dat we in deze opzet slagen.”

Nederlanders hielden vorig jaar 2,6 miljoen vakanties in Gelderland. Ze gaven daarbij 495 miljoen euro uit, 42 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Dat betekent dat de vakantiegangers gemiddeld meer zijn gaan uitgeven per vakantie en overnachting. Dijkema: “Deze bestedingen zijn natuurlijk goed voor de economie, maar zorgen met name in de kleinere kernen ook voor de instandhouding van een interessant aanbod aan horeca en winkels.”